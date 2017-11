Descontrol - Grad Opening

IT DOESN´T MATTER WHERE YOU COME FROM!

YOU ONLY HAVE TO LIVE THE MUSIC!

Spürst du es? Es überkommt dich. Du hast dich nicht unter Kontrolle. Die Vibes schießen direkt auf dich zu.

Schwer zu atmen, einfach nicht zu fassen.

Wenn dies passiert heißt es im Reutlinger Kessel "Descontrol"!

Latin Reggaeton ist eine Musikrichtung, die sich aufbauend auf Reggae, Hip-Hop, Merengue, lateinamerikanischen Musikrichtungen und elektronischer Tanzmusik entwickelt hat.

Dafür haben wir euch den richtigen Mann an den Drehern.

Direkt aus dem lateinamerikanischen Regenwald "DJ YAS".

Die richtigen RNB Vibes dürfen aufgarkeinenfall fehlen! Dafür wurde aus dem Hause HOLY21 "LERAIN" verpflichtet. Als Sunnyboy des Hauses bringt er euch in s schwitzen Ladies!

#DRESSTODANCE

DOORS OPEN 11PM.