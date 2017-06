„Designer in Residence“ ist ein internationales Stipendiatenprogramm der Stadt Pforzheim für junge Designer aus den Bereichen Schmuck-, Mode- und Produktdesign.

Seit 2016 wird es jährlich in Kooperation mit der Hochschule Baden-Württemberg ausgeschrieben. Die Stipendiaten werden eingeladen, von April bis Juni im EMMA – Kreativzentrum Pforzheim zu arbeiten. In der Ausstellung präsentieren die diesjährigen Stipendiaten Miriam Bohnenkämper und Or Shachar (Deutschland/Isreal, Produktdesign), Mathilde Humbert (Frankreich, Modedesign) und Elwy Schutten (Niederlande, Schmuckdesign) die Ergebnisse ihres Stipendiums.

Vernissage: Mittwoch, 28. Juni 2017, 19 Uhr

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 13 bis 19 Uhr; Samstag und Sonntag, 11 bis 19 Uhr

Eintritt frei