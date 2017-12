× Erweitern Detleff Jones

Mit Detleff Jones gibt am 12. März 2018 ein deutscher Chansonnier, Komponist und Texter sein Debut in der Heilbronner Harmonie.

Seit frühester Kindheit beschäftigt sich der 1949 in Köln geborene Wahl-Münchner mit Musik. Was zunächst ein Hobby war, ist längst Berufung geworden. Jones ist ausschließlich Interpret seiner eigenen Texte, die er auch selbst vertont und produziert. Mit “Neue Lieder” präsentiert er seine bereits vierte CD nun erstmals auch deutschlandweit. Seine Lieder erzählen vom Leben in seiner ganzen Vielfalt. Die Texte sind lebensnah – mal heiter-inspirierend, mal ernst, aber immer besinnlich stimmend. Musikalisch bewegt sich der charismatische Interpret zwischen Ballade, gepflegtem Rock-Pop und Swing.

“Ich empfinde mich als Sänger in der Tradition französischer Chansonniers”, so Jones. “Mein Anliegen ist es, Geschichten zu erzählen, die das Leben eines jeden ausmachen und es in seiner ganzen Bandbreite widerspiegeln.” Das setzt einen hohen Anspruch an sich selbst und an seine Arbeit voraus, dem er mit seinen wahrhaftigen Texten und seiner melodischen, eingängigen Musik in jeder Weise gerecht wird.

Seine Texte erzählen vom Altern und vom Glück, von Liebe und Abschied, vom Umgang mit anderen und mit sich selbst. Sie sind gesellschaftskritisch und zwingen zum Zuhören, weil sie so ehrlich sind und auf eine sehr eigene, sensible Weise auf das fokussieren, was war, was ist und was bleibt. “Ich möchte die Menschen zum Nachdenken bringen und ihnen eine Perspektive eröffnen, sich darüber klar zu werden, was im Leben wichtig ist. Gerade in Zeiten, wo alte Werte wegbrechen und wir uns alle ganz neu orientieren müssen.”

Begleitet wird Detleff Jones von einer siebenköpfigen Band mit Musikern der Extraklasse.