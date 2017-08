× Erweitern Dettinger Backhaushockete

Wie alle zwei Jahre findet auch dieses Jahr wieder die Backhaushockete statt. Eröffnet wird diese von Bürgermeister Michael Hillert am Samstag um 17 Uhr mit dem Fassanstich am mittleren Backhaus. Musikalisch umrahmt wird dies vom Gesangsverein Liederkranz. Um 18 Uhr startet das Räuberkarrenrennen, dieses wird wie jedes Jahr vom Dettinger CVJM organisiert. Während zahlreiche Besucher die Teams anfeuern geht es wieder um den begehrten Wanderpokal.

Von den Dettinger Vereinen und der Gemeindeveraltung Dettingen an der Erms wird zum Vesper und Verweilen rund um die Backhäuser eingeladen. Die erfahrenen Bäcker unter den Mitgliedern des Gesangvereins und Harmonika Clubs Dettingen geben an diesem Wochenende ihr Bestes, sodass die Besucher den köstlichen Rahmkuchen genießen können. Auch ein abwechslungreiches Programm an Spiel und Unterhaltung wird neben dem frischen Backhausbrot und weiteren kulinarischen Köstlichkeiten geboten.

Die Veranstaltung findet wie bisher in den Straßen und Wegen um die drei noch in Betrieb befindlichen Backhäuser statt.

Einige Vereine präsentieren sich mit Unterhaltung und Mitmachaktionen, ebenfalls gibt es für die kleinen Besucher ein Bungee-Trampolin sowie ein Spielmobil und beim Kinderschminken kann man sich das Gesicht verschönern lassen.

Am Sonntag öffent die Backhaushockete ab 11 Uhr die Tore. Zusätzlich werden an diesem Tag an vielen Flohständen Waren angeboten, unter denen sich bestimmt wieder so manches Sammler- oder Fundstück befinden wird. Auch Kinder werden mit eigenen Flohmarktständen präsent sein, dort kann man sich dann mit Spielzeugen aller Art eindecken.