Deutsch-Amerikanischer Stammtisch

Let’s say it in English! Jeden ersten Mittwoch im Monat freut sich Laurence Stallings vom Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen auf einen spannenden Austausch über transatlantische Themen in gemütlicher und lockerer Runde – die einzige Regel: Englisch ist die Sprache des Abends. Beim nächsten Treffen im HAUPTbahnhof Tübingen, drehen sich die Gespräche um politische und kulturelle Inhalte, wie zum Beispiel den neuen amerikanischen Präsidenten. Es ist aber natürlich auch genug Platz für ganz alltägliche und private Themen. Bei dem einen oder anderen Getränk lassen sich schnell neue Kontakte knüpfen und die eigenen Sprachkenntnisse werden ausprobiert und aufgefrischt. Willkommen ist jeder mit konversationstauglichem Englisch.

In englischer Sprache