Deutsche Polenlieder des Vormärz

Nach dem polnischen Novemberaufstand von 1830 sind in Deutschland die sogenannten Polenlieder entstanden. Dabei ging es den Verfassern der Lieder aber nicht allein um den Blick nach Polen, sondern vor allem um die politische Lage in Deutschland. Die Polenlieder sollten auch die Deutschen zum Kampf gegen die Unterdrückung durch die Fürsten aufrütteln und einer freiheitlichen Ordnung zum Durchbruch verhelfen. Damit leisteten sie in den 1830er-Jahren einen hörbaren Beitrag zum deutschen Vormärz.

Im Rahmen des historisch-musikalischen Projektes Geschichte-in-Liedern wurden einige dieser Lieder rekonstruiert, vertont und auf die Bühne gebracht. Dabei kam eine deutsch-polnische Verbundenheit ans Licht, die heutige Zuhörer häufig in Erstaunen versetzt. In einem Europa, das sich zurzeit eher wieder auseinanderbewegt, könnte dies zukunftweisend sein.

Das Polenbild der Deutschen war im 19. und 20. Jahrhundert zahlreichen Veränderungen und Schwankungen unterworfen, aber keine davon war so grundlegend wie der Bruch während der deutschen Märzrevolution von 1848. Der Ausgang der Polendebatte im Frankfurter Paulskirchenparlament begründete eine antipolnische Haltung, die im scharfen Gegensatz zur Polenbegeisterung der 1830er-Jahre stand.

Vor allem in den frühen Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts entstanden Hunderte von deutschen Polenliedern: Sie hatten zumeist das Ziel, die Ideen eines nationalen und liberalen Freiheitskampfes nach dem polnischen Novemberaufstand 1830 auch nach Deutschland zu tragen. Ausgelöst durch die französische Julirevolution ging eine Revolutionswelle durch Europa, die restaurierte Ordnung des Wiener Kongresses wurde grundsätzlich in Frage gestellt und eine Emanzipation von der Bevormundung durch die Fürsten war der Traum der Nationalen und Liberalen - auch in Deutschland. Weil es aber in Deutschland zunächst nicht zu einer Revolution kam, nahmen sich viele ein Vorbild an den Polen und sangen deutsche Polenlieder, um den Funken der Revolution überspringen zu lassen. Ohne diese Polenbegeisterung und diese Polenlieder wären das Hambacher Fest und der deutsche Vormärz nicht vorstellbar gewesen.

Das historisch-musikalische Projekt Geschichte-in-Liedern greift unter dem Titel "Noch ist Polen nicht verloren" die Tradition der Polenlieder auf. In dem Projekt geht es um einen musikalischen Zugang zur Geschichte: Für die deutsche Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts werden Lieder rekonstruiert oder mit Neukompositionen versehen. Die Idee dazu entstand im Geschichtsunterricht an einem Gymnasium im rheinhessischen Alzey und entwickelte sich ab 2007. Um dem Problem zu begegnen, dass manche historische Lieder nicht als Tonaufnahme verfügbar waren, griff dort der Lehrer als "singender Geschichtslehrer" selbst zum Instrument und seine Schülerinnen und Schüler dankten es mit spürbar gesteigertem Interesse an den Inhalten des Unterrichts. Später entwickelte sich aus diesen Anfängen ein Duo und heute können in einer Mischung aus Konzert und Vortrag Geschichtsinteressierte musikalische Zeitreisen erleben.

Das thematische Spektrum der Polenlieder wird bei Geschichte-in-Liedern an 12 Beispielen gezeigt: Etwa die Hälfte der Lieder wird mit historischen Melodien gespielt, bei der anderen Hälfte sind die Melodien nicht mehr bekannt und die Texte wurden daher behutsam neu vertont.