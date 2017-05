× Erweitern Dupree

Mit Frank Dupree und Olivia Trummer & Jean-Lou Treboux

„Jung, dynamisch, energiegeladen, jazzy, kreativ und innovativ. Genau das Richtige für Hörer mit offenen Ohren, die bereit sind, Neues für sich zu entdecken. Sie werden die Musik von einer neuen Seite erleben,“ so lautet Frank Duprees Beschreibung der Konzertreihe CONNECT IT!!

Abermals geleitet und am Klavier begleitet von Frank Dupree, dem Artist in Residence dieser Spielzeit, schließt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz diese Saison im Capitol mit dem Konzert CONNECT IT! Like a bird.

Dieses Mal gastiert Frank Dupree zusammen mit Olivia Trummer und Jean-Lou Treboux und widmet sich neben Beethovens berühmtem 2. Klavierkonzert, in einer außergewöhnlichen Besetzung, auch zwei ausgesprochen poesievollen Kompositionen: „Pastorale d’été“ von Arthur Honegger und Olivier Messiaens „Oiseaux exotiques“. Ein besonders lyrisches, und musikalisch höchst interessantes Konzertprogramm bei dem Klassik auf Jazz trifft und den Zuhörern erlaubt in den roten Samtsesseln vom Capitol zu versinken. Also: Licht aus, Ohren auf und Bühne frei für CONNECT IT!

Frank Dupree, Dirigent und KlavierOlivia Trummer und Jean-Lou Treboux

Arthur Honegger, Pastorale d´éte, Sinfonische Dichtung'Einojuhani Rautavaara, Cantus arcticus - Concerto for birds and orchestraLudwig van Beethoven, Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur, op. 19