Deutschland sucht den Superstar - Live 2017

Auch 2017 geht DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR kurz DSDS, wieder live on Tour. Der frisch gebackene Superstar, viele weitere Kandidaten der aktuellen 14. Staffel und Special Guest PRINCE DAMIEN (DSDS Gewinner 2016) spielen in diesem Jahr 18 Konzerte in ganz Deutschland. Tourstart ist der 2. Juni 2017.

DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR ist das erfolgreichste Casting-Format Deutschlands. Millionen Fans schalten auch zur 14. Staffel wieder ein, wenn Chefjuror Dieter Bohlen und seine Kollegen Michelle, Shirin David und H.P. Baxxter ihr Urteil sprechen. Die besten Kandidaten kämpfen dabei nicht nur um den Sieg, sondern gehen ab 2. Juni 2017 auch auf große Deutschland-Tournee – mit dem frisch gebackenen Superstar als Headliner und PRINCE DAMIEN, dem DSDS-Gewinner 2016 als Special Guest. Sie bringen das DSDS-Feeling live auf die große Bühne. Während der 2½-stündigen Show können die Fans ihre Stars hautnah erleben - außerdem die besten Songs der Staffel sowie viele brandneue Tracks – die Künstler im Duett, solo und in Collaborations. Mit dem Gewinner/ der Gewinnerin an ihrer Spitze zeigen die Sänger und Sängerinnen hier noch einmal, was sie draufhaben. Bühne, Licht und technisches Setup versprechen eine Show der Extraklasse. Eine siebenköpfige Tour-Band sorgt auch 2017 wieder für einen perfekten Live-Sound.

Die Casting-Show DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR läuft seit 2002 auf RTL und gehört nach wie vor zu denerfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen. Von Beginn an dabei: Dieter Bohlen, dessen Kommentare als Chef derJury stilprägend wurden. Viele ehemalige DSDS-Gewinner und -Kandidaten profitieren bis heute von der Popularität, dieihnen das Format geschenkt hat.