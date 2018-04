Deuxieme Festival de Jazz Franco-Allemand

Jon Boutellier - Saxophonist, Composer, Arrangeur:Der Saxophonist und Arrangeur Jon Boutellier wurde 1986 in Vienne geboren.Er wuchs im Musikalischen Umfeld des "Jazz Vienne Festivals" auf das ursprünglich von seinem Vater begründet wurde.

Er begann im Alter von 6 Jahren Saxophon zu spielen und erweiterte sein musikalisches Wissen unter dem Einfluß seines Vaters sei es daß er viel Zeit mit der väterlichen Plattensammlung verbrachte sei es zusammen mit legendären Jazzgrößen ,die dorthin eingeladen wurden und zu Gast waren.Schon früh vor senem Abschluss auf dem "Coservatoire de Paris " im Jahr 2012 gründete er mit seinem besten Freund dem Pianisten Fred Nardin ,dem Trompeter David Enccho und dem Posaunisten Bastian Ballaz de " Amazing Keystone Big Band“Als Saxophonist hat er u.a. mit den folgenden Musikern zusammengespielt:Quincy Jones ,Stochelo Rosenberg,Kirk Lightsey,Marian Badoi,Jan Carter,Cecile Mc Lorin Salvant,Gregoy Porter,Didier Lockwood,John Clayton, Don Menza,Nikki Yanovsky,La Velle,Rhoda Scott,Rubinho Antunes,Bernd Reiter, Franck Amsallem,Bill Mobley, Ingrid&Christine Jensen, Saul Rubin.

Fred Nardin - Pianist,Komponist,Arrangeur:Fred Nardin wurde 1987 in de französischen Stadt St Remy geboren.Musik hat ihn schon früh fasziniert.Mit 5 Jahren begann er Klavier zu spielen.Im Alter von 10 Jahren begann er sein Studium am Konservatorium in Chalon sur Saone wo er zunächst klassisches Klavier studierte und erst 3Jahre später begann ,Jazz zu spielen .Seinen Master machte er 2011 am Konservatorium in Paris (CNSM),wo er u.a. bei Hervé Sellin und bei Francois Thoberge studiert hatte. Den Django Reinhardt Preis hat er 2017 gewonnen (Französicher Jazzmusiker des Jahres der "Academie du Jazz“)

Zusammengearbeitet und musiziert hat er u.a. mit folgenden Musikern:Cecile Mc Lorin Salvant,Diedier Lockwood,Stefano Di Battista ,Flavio Boltro.BrianSkonberg,Charnett Moffett,Nancy Harms, Robin Mc Kelle,Scott Hamilton ,Joel Frahm,Ricky Ford,Fabien Mary, Baptist Herbin,Benjamin Henocq.

Jon Boutellier - SaxophonFred Nardin - PianoPatrick Maradan - DoublebassRomain Sarron - Drums

http://www.jonboutellier.wordpress.com