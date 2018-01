Dexter - Support: Waldoe

× Erweitern Dexter

"Dexy, wo bist du? Auf Tour." Den Fön im Gepäck, die Socken auch: Dexter geht auf Tour.

Nach dem wohl entspanntesten Rap-Album 2017 "Haare nice, Socken fly" und der zugehörigen Remixveröffentlichung "Haare nice, Remix fly" packt Dexter das alles zusammen, nimmt hier und da Feature-Gäste mit und spielt eine lupenreine Rap-Konzerttour, denn "Dexy ist jetzt offiziell ein Rapper".

Wie sich das letztendlich anhören wird? Um es mit Dexters Worten zu beschreiben: wavy.Der renommierteste Vinyl-Digger und Beat-Künstler des Landes wird auch live zeigen, wie entspannt man Rap angehen kann, wenn man sich von Rapper-Ego und Erwartungshaltungen freimacht. Als Support hat Dexter den WSP-Kollegen Waldoe (formerly known as Waldo The Funk) dabei, der sein neues, bald startendes Projekt "High Of Life" vorstellen wird.