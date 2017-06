Wenn die Musiker von Russlands Ska-Punk-Band Nr. 1 DISTEMPER ihre Instrumente zücken, steht niemand mehr still. Und das aus gutem Grund: in 25 Jahren Bandgeschichte und auf 21 Alben, EPs usw. purer Ska-Wildheit entwickelte das Moskauer Sextett die perfekte Symbiose zwischen kräftigen, schnellen Punkrhythmen und tanzbaren Skaelementen. Mit ihren donnernden Punksalven, den scharf abgefeuerten Bläsereinsätzen und der russischen Reibeisenstimme von Sänger Dacent gehören sie definitiv mit zu den stärksten musikalischen Exportgütern aus dem Land der kalten Winter. Und das Bandmaskottchen, der “Verrückte Hund”, heizt der Partymeute live zusätzlich noch ein. Mit dabei CHOKED BY GUM (aus Freiburg) steht für straightes und schnelles Schlaggezeug im Wechsel, treibende Basslinien, und nicht bluesige Gitarrenriffs. Getragen von Front bis vier Stimmen; rau, kratzig, geschrien und zum Scheitern verurteilte Gesangslinien. Punkrock, Skaeinlagen, Pop und Hardcore in den Mixer gepackt