Der DIA DE LOS MUERTOS ist die mexikanische Art dem Tod zu begegnen und ihm ins Gesicht zu lachen. Es gibt Skelette aus Draht und Pappmaché, Puppen, Masken, Totenköpfe aus Zuckerguss, Särge aus Marzipan und natürlich die „Calavera Catrina“ in all ihrer schillernden Pracht. Die Gäste malen sich Calaveras (Totenköpfe) ins Gesicht. Frauen tragen aufwändig gemachte Kleider im Style einer Frida Kahlo. An der Ofrenda, einem bunten Altar sind wir herzlich dazu eingeladen, persönliche Gegenstände zur Erinnerung an unsere verstorbenen Freunde niederzulegen – Dinge, die sie liebten, Gegenstände, die wir mit ihnen verbinden, Süßspeisen und Getränke, die sie gerne hatten, bunte Blumen oder auch das traditionelle Totenbrot. Diese Pracht soll Sie zu uns locken und erfreuen.

Dieses traditionelle Fest genießt sehr viel Aufmerksamkeit und findet überall auf der Welt sehr viel Zuspruch. Gerade in den vergangenen Jahren erfreut sich das Fest des mexikanischen Totenkultes sehr großer Beliebtheit in Deutschland. Seit 2011 Jahren geht das Programm der DIA DE LOS MUERTOS ROADSHOW mit einer bunten Liveshow auf Deutschland Tour und feiert dabei immer größere Erfolge. Durch die Nacht führen uns die Mariachi-Punks der LOS SKELETEROS, die Neo-Burlesque Tänzerin VIOLETTA POISON, DJ Action und eine authentische LUCHA LIBRE Wrestling Show, wie man sie sonst nur in Mexiko zu sehen bekommt. Es gibt einen Markt mit mexikanischen Handarbeiten der zum Shoppen verführt, Food Stands und natürlich viel Tequila, Meszal y Cervezaaaa! Des Weiteren werden alle Besucher die Möglichkeit haben tolle Preise in unserem beliebten Kostüm Wettbewerb zu gewinnen. Bewertet wird das traditionelle Calavera Make Up, sowie die außergewöhnlichste Bekleidung.