× Erweitern Dia

Riga kann sehr kalt sein. Sie trafen sich im Winter 2015 am Rande einer internationalen Philatelisten-Convention. Annika und Vitali kannten sich von früher. Als Teenager hatten sie gemeinsam in einer Punkband gespielt, sich jedoch seither komplett aus den Augen verloren. Peter und Hannes liefen sich zwei Jahre zuvor in der Umkleide des „Saunaverein 04 Stuttgart West“ über den Weg. Eine eher flüchtige Begegnung. Gigi, der wieder einmal „Abstand“ brauchte, schien die lettische Metropole an der baltischen See ein Versprechen. Mindestens auf hinreichend Abstand.

Rückblickend aus unerfindlichen Gründen buchte sich das Quintett ins selbe Hotel ein. Weil das Nightlife von Riga schon speziell ist, landete man früh in der Hotelbar. Nach ein paar Gläsern sprang Annika unvermittelt auf den Tresen, begann aus vollem Hals zu singen. War es die Nähe zu Finnland? Luftgitarre kann man mögen lernen. Mit hochprozentig gelockerten Zungen kam man schnell ins Gespräch – über das Leben, die Liebe und Musik. Noch in der Nacht vollzog sich die Bandwerdung von DIA, um – nach allgemeinem Dafürhalten – den Zauber des Anfangs zu vertiefen.