Diana Haller und Andre Morsch mit Wolf-Liederabend

Zwei Publikumslieblinge der Stuttgarter Oper mit Marcelo Amaral am Klavier: Die Mezzosopranistin Diana Haller und der Bariton André Morsch gestalten am Donnerstag, 23. März um 19.30 Uhr im Weißen Saal des Neuen Schlosses Stuttgart mit dem Motto „Gottesglaube und Liebesschmerz“ einen Liederabend der Reihe „Der ganze Hugo Wolf“. Unter den Überschriften „Geistliche Lieder“, „Die Verlassenen“ und „Rollenlieder“ erklingen einige Mörike- und Goethe-Vertonungen, aber auch Eichendorffs „Zigeunerin“, Reinicks „Gesellenlied“ sowie „Das Köhlerweib ist trunken“ aus den „Sechs alten Weisen“ nach Gottfried Keller.

Hugo Wolf hat in seinem kurzen Leben fast 300 Lieder komponiert. Allerdings ist davon in heutigen Konzertprogrammen nur ein kleiner Teil vertreten. Die IHWA sieht hier einen großen Nachholbedarf und hat daher die Liedreihe „Der ganze Hugo Wolf“ ins Leben gerufen, innerhalb derer in den nächsten Jahren nahezu das komplette Liedschaffen Hugo Wolfs aufgeführt, für ein möglichst breites Publikums erschlossen und medial zugänglich gemacht werden soll. Mit diesem Programm, dem fünften der Reihe, wurden insgesamt 111 Lieder aufgeführt. Bleiben knapp 200 weitere, die es in den nächsten Jahren zu programmieren gilt. Mitschnitte und Videoaufzeichnungen aller Konzerte dokumentieren das Projekt und stehen unter www.ihwa.de zur Verfügung.

Diana Haller, Mezzosopran, erhielt 2012 den Ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb für Liedkunst Stuttgart. Seit der Saison 2010/11 ist sie festes Ensemblemitglied der Oper Stuttgart. 2011 gab Diana Haller ihr Debüt beim London Handel Festival und beim Festival Rossini in Wildbad. 2013 wurde Diana Haller in der Kritikerumfrage der „Opernwelt“ zur Nachwuchssängerin des Jahres für ihre Stuttgarter „Cenerentola“ gewählt. 2014 gastierte sie bei den Salzburger Festspielen und 2015/16 am Gärtnerplatztheater in München.

André Morsch, Bariton, gewann 2007 nicht nur den Ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb für Liedkunst Stuttgart, sondern auch den Sonderpreis für seine Interpretation der Lieder von Hermann Reutter. Seit September 2011 ist er Ensemblemitglied der Staatsoper Stuttgart. Er gastierte u.a. an den Opernhäusern von Leipzig, Zürich, Paris, Lyon und Amsterdam. 2008 debütierte er an der Opéra Comique de Paris. 2015 sang der Künstler an De Nationale Opera Amsterdam, am Grand-Théâtre de Genève sowie mit dem Residentie Orkest Den Haag.