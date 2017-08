Diavortrag in Überblendtechnik mit Bernd Mantwill

Auf viele Menschen übt Indien, das flächenmäßig siebtgrößte und die Einwohnerzahl betreffend das zweitgrößte Land der Erde, eine unerklärbare Faszination aus. Vor allem die Kultur Indiens, die von bunten Farben, hektischem Treiben und dem Duft von Gewürzen geprägt ist, ist eine Entdeckungsreise wert. Der Diplom-Geograph und Fotograf Bernd Mantwill lädt bei seinen beiden Diavorträgen über Indien am Donnerstag, 17. August und Donnerstag, 21. September im Kurhaus zu einer virtuellen Reise in den Westen des Subkontinents ein. Teil 1 - Rajasthan - Der Bundesstaat Rajasthan erfüllt die Erwartungen der westlichen Indien-Vorstellung: Extravagante Paläste, mächtige Festungen, kunstvolle Tempel und die bunten Farben der Saris und Turbane. Jaipur, die Hauptstadt Rajasthans, wird auch die Rosarote Stadt genannt. Jaipur ist eines der wichtigsten Touristenziele Indiens. Von hier geht es weiter in den Ranthambore-Nationalpark, einem der bekanntesten Tiger-Parks. Die Lage am See, Paläste und eine schöne Altstadt machen Udaipur zu einem weiteren Highlight in Rajasthan. Die nächsten Ziele sind Mt. Abu in den Aravalli-Bergen und die blaue Stadt Jodhpur am Rande der Wüste Tharr. Letztes Ziel ist die Wüstenstadt Jaisalmer. Von hier werden Kameltouren in die Wüste Tharr angeboten. Teil 2 - Von Gujerat nach Mumbai: Gujerat ist der westlichste Bundesstaat Indiens. Im Süden reicht Gujerat bis an das Arabische Meer. Die Region ist relativ trocken, aufgeheizt von den Wüsten Pakistans und Rajasthans im Westen und Norden. Gujerat, die Heimat von Mahatma Ghandi ist eng mit der Religion des Jainismus verbunden. Vor den Toren von Palitana, wo die Reise beginnt, erhebt sich der heilige Berg Shatrunjaya, auf dem über 900 Tempel stehen. Der Berg ist seit mindestens dem 5. Jh. ein Pilgerziel. Weiter im Südwesten haben im Gir-Nationalpark die letzten Asiatischen Löwen überlebt. Das nächste Ziel ist der Bundesstaat Diu, eine nur 12km lange Insel, die bis 1961 zu Portugal gehörte. Im Bundesstaat Mahrashtra gehören die Höhlentempel von Ajanta und Ellora und natürlich die Hauptstadt Mumbai zu den herausragenden Reisezielen. Lassen Sie sich vom pulsierenden Leben in den Städten, von der Architektur und der vielfältigen Natur Indiens in großen und farbintensiven Bildern verzaubern.