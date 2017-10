× Erweitern Dicke Fische

Einen dicken Fisch an Land zu ziehen, das bedeutet großes Glück. In Reutlingen erlebt man am 9.11. dieses Anglerglück gleich dreifach – in Gestalt einer der coolsten Unplugged Bands in Deutschland.

Die Band Dicke Fische, ausgezeichnet mit dem Preis „Künstler des Jahres“ besteht aus drei Musikern, die bekannte, neue und auch eigene Songs auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Die musikalische und gesangliche Qualität der drei hat Spitzenniveau, jeder ist für sich ein absoluter Könner auf seinem Instrument. Die Stimmen von Anjel Ferry und Boris B. Franzen sind markant und unglaublich vielseitig. Der Band gelingt ein Spagat zwischen ansteckender Leichtigkeit und enthusiastischer Hingabe. Dicke Fische hinterlassen durch ihre Virtuosität und Leidenschaft nach ihren Konzerten staunend glückliche Gesichter. Das abwechslungsreiche Live-Repertoire fasziniert das Publikum bis niemand mehr still steht oder sitzt – gute Laune ist garantiert!