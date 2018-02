Die 60er Jahre in Baden-Württemberg

× Erweitern Stadtarchiv Crailsheim Stadtarchiv Crailsheim

Ob E-Gitarre, Protestplakat oder Minirock – was heute Alltag ist, waren in den 1960er-Jahren Symbole eines neuen Lebensgefühls; und dafür, dass Lebensentwürfe von Generationen mit Wucht aufeinanderprallten.

Der Vietnamkrieg, die Tötung von Benno Ohnesorg und das Attentat auf Rudi Dutschke trieben in den Universitätsstädten die Studenten auf die Straße. Beatbands sprossen auch in Kleinstädten wie Pilzköpfe aus dem Boden. Und allerorten eskalierte der Streit um Politik und Geschichte, Musik und Mode, Benehmen und Lebenswandel.

Unter dem Titel „… denn die Zeiten ändern sich“ beschäftigt sich das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in seiner aktuellen großen Ausstellung mit den 60er Jahren in Baden-Württemberg. Sebastian Dörfler ist Kurator der Ausstellung und wird in seinem Vortrag ihre Inhalte vorstellen.