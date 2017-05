Die 8 samen der Achtsamkeit

× Erweitern Dorothe Willeke-Jungfermann

Johannes Warth ist Ermutiger, Persönlichkeitscoach und Ü

berlebensberater. Sein Repertoire aus Schauspielkunst, Musik und Artistik zieht den Zuschauer in seinen Bann. Vor allem durch die Vermischung seiner Aktionsbilder und der geistigen Botschaften gelingt es ihm, wichtige Botschaften an den entscheidenden Stellen zum Leben zu erwecken und so

manchen Veränderungsprozess ins Rollen zu bringen. Mit Wortwitz und aktionsgeladenen Bildern vergeht die Zeit wie im Flug und selten bleibt dabei ein Auge trocken. Lachen öffnet

die Herzen und öffnet den Geist. Johannes Warth vermittelt durch Anschaulichkeit mit Leichtigkeit tiefgründige Botschaften:

„Frohlockende Menschen bewegen leichter“.

Johannes Warth sät mit seinem Vortag eine Handvoll Samen, die in Sachen Erfolg die Tool - Palette fruchtbar erweitern kann, denn es gilt stets das uralte Motto: Du erntest, was du säst.

Achtsamkeit in punkto Einstellung, Achtsamkeit betreffend der Zielrichtung , Achtsamkeit hinsichtlich der Freude, Achtsamkeit bezüglich der„ Fairbundenheit“

und Achtsamkeit in Sachen Geben. Im Anschluss liegt folglich der Samen in der Hand und kann nur mittelsachtsamer Pflege reifen und Früchte hervorbringen. Außerdem: „ Achtsamkeit schützt vor

Einsamkeit oder wer sich selbst achtet, wird geachtet“.

Johannes Warth ist geboren und aufgewachsen in Oberschwaben. Nach dem Studium der Schauspielkunst und mehrfachem Theateraufenthalt zog es ihn in die freie Szene. Durch verschiedenste Er fahrungen als Entertainer und Komiker erhielt er einen Einblick in die Welt der Personalentwicklung. Hier fand er schließlich seine Berufung als Ermutiger und Überlebensberater. Mit seinen Vorträgen 7 Schritte zum Erfolg“, „ Mut tut gut“ und„

Lebensqualität“ ist er in den verschiedensten Wirtschaftsunternehmen und auf den Bühnen der Republik unterwegs. Sein stetes Motto heißt „ Reichtum ist mehr als Geld“

.

VORSTELLUNGEN: Mi – Sa 20 Uhr, So 18 Uhr

EINTRITT inkl. Garderobe: 28€