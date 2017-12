Die 92. Silke Hauck Nacht

Unterhaltung ohne Grenzen! Silke Hauck, Mannheimer Sängerin mit besonderem Charisma, empfängt musikalische Gäste aller Stilrichtungen. Jazz, Pop, Chanson, Folk und Abenteurer aller Art. Jeder Abend ist anders und steckt voller Überraschungen.

Am 27.Januar 2018 präsentiert Silke ihre 92.Show. Staffelfinale und erste Show im neuen Jahr. Für Publikum, aber auch für Künstler längst Kult und so ist es kein Wunder, dass die musikalischen Gäste sich mittlerweile aus ganz Deutschland melden um in der SHN dabei zu sein.Absolut hochkarätig geht es dieser Nacht zu und wieder einmal wird klar dass Mannheim die Musikhauptstadt der Republik ist!

INGRID SCHWARZ-LURF Die Powerfrau Ingrid Schwarz-Lurf, Tochter des bekannten und leider verstorbenen Bandleaders Joe Schwarz, ist eine professionelle Sängerin und studierte Musikerin, die nahezu alle Musikstile und Genres beherrscht: von dezenter Dinner- und stilvoller Tanzmusik über niveauvolle Partymusik bis hin zur professionellen Künstlerbegleitung. Musikalisch und dynamisch ist sie unschlagbar: Ob leise zum Dinner oder voller Energie zur Party – sie trifft immer den richtigen Ton. Aufgrund jahrelanger Erfahrung weiß sie die jeweilige Situation einzuschätzen und geht individuell auf Ihre Wünsche und die Ihrer Gäste ein. Dabei springt die Spielfreude wie ein Funke auf das Publikum über und garantiert eine unvergessliche Stimmung.

SEBASTIAN STRODTBECK Dem Blues verbunden Sebastian Strodtbeck ist ein Gitarrist mit großem Einfühlungsvermögen, vor allem im Blues und Bluesrock fühlt er sich zu Hause. Seine eigenen Songs können jedoch nicht alleine in dies Genre gesteckt werden, vielmehr bildet der Blues auch thematisch die Basis. Zusammen mit seinem Gesang entsteht ein Gemisch voller Leidenschaft und Virtuosität.

RINO GALIANO Das Allround-Talent Rino Galiano ist ein deutscher Theaterschauspieler und Musiker mit italienischer Herkunft. Schon als Kind konnte Rino in der bekannten TV-Produktion Atlantis darf nicht untergehen als Oli Schmid erste Schauspielerfahrung sammeln. Durch seinen Auftritt bei The Voice of Germany 2011 erreichte Rino Galiano den nationalen Durchbruch in seiner Karriere als Musiker. Mit seinem Künstlervater und Freund Xavier Naidoo schaffte er es in den vergangenen Jahren immer wieder auf die großen Bühnen Deutschlands. In dem Bandprojekt Sing um dein Leben schaffte Rino es schließlich auch im Jahr 2012 mit Sing um dein Leben – das Album in die deutschen Album-Charts. Am 5. Juli 2013 erschien das zweite Album der Formation mit dem Titel Es geht weiter ... Auch dieses Album stieß auf großes öffentliches Interesse und wurde ebenfalls zuvor in einer Fernsehshow mit diversen Gästen vorgestellt.

CLAUDE SCHMIDT begleitet Silke und Rino am Piano.Er sagt: Als Pianist und Musikschaffender geht es immer um Spirit, Emotionen und die vielen schönen Momente, die ich mit dem Publikum und mit den Musikerkollegen auf der Bühne oder im Studio erleben darf, wenn was neues entsteht. Das ist der Grund, warum ich Musik mache. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Auftritt ein große Tournee als Keyboarder bei einem Promi, eine romantische Hochzeit als Pianist in der Kirche oder in einer Kneipe ist.