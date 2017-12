Die Acht Frauen

× Erweitern Acht Frauen acht Frauen

Pierrette: Die Begehrlichkeit der Männer ist ein Laster, das nur wir Frauen kultivieren.

Eine abgelegene Villa, ein verschneiter französischer Ort. Weihnacht. Eine wohlhabende Familie kommt zusammen, um das Fest zu feiern. Sieben Frauen, die achte erscheint unerwartet, nachdem der Hausherr tot aufgefunden wird, mit einem Messer im Rücken. Tot sind auch Telefon, Autos; versperrt sind die Tore zur Außenwelt. Eine fatale Situation. Angst, Misstrauen, Verdächtigungen. Wer ist der Mörder, die Mörderin! Nur die anwesenden Frauen kommen als Täter infrage. Keine von ihnen hat ein Alibi, alle haben ein Motiv, jede ein Geheimnis, jede verstrickt sich im Lauf der aberwitzigen Geschichte mehr und mehr in einem Netz aus Lügen und Heimlichkeiten. Acht Leidenschaften mit ihren aufgestauten Mutmaßungen, Frustrationen und Verletzungen prallen auf- und gegeneinander.Mamy: Wir machen uns ja gegenseitig verrückt.Der französische Autor und Regisseur Robert Thomas entwirft das Soziogramm einer bourgeoisen Familie im Frankreich der 50er Jahre: Allein dem hart arbeitenden Mann obliegt es, für das materielle Wohl der Familie und ihrer Angestellten zu sorgen. Die Frauen in ihrem goldenen Käfig, beschäftigen sich überwiegend mit sich selbst. Er liefert ein pointiertes, sensibel und geschickt gebautes kriminalistisches Verwirrspiel, jongliert souverän mit Vorurteilen und Klischees: die Dämme brechen, das Innerste kehrt sich nach außen, wenn die Fassaden bröckeln und die Masken fallen. Die hinreißende Melange aus Kriminalstück, Komödie und Psychodrama hält bis zur überraschenden Volte am Schluss die Spannung.Regie: Peter HauserSusanne: Judith FeuchtMamy: Beate Meier-LangAugustine: Elke FeuchtMadame Chanel: Julia LukasCatherine: Theresa MüllerGaby: Sue GallinatPierrete: Hanna FeuchtLouise: Nadire Öz

Deutsch von Franz Martin © Ahn & Simrock Bühnen- und Musikverlag GmbH, Hamburg