Die Adventskalendershow

Bei der mittlerweile legendären Merlin-Adventskalendershow öffnet das Improtheater Stuttgart auch dieses Mal wieder in ungenierter Festtagsstimmung ganz ohne schlechtes Gewissen alle 24 Türchen des Adventskalenders an nur einem Abend und präsentiert eine spontane und rauschende Improshow, die auch dem muffeligsten Weihnachtsmuffel die imaginären Engelsflügelchen anzaubert und ihn sofort in Feiertagslaune versetzt.