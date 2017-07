Wie ein Feuerwerk – Die Tournee 2017 Wenn es um Schlager geht, kommt man an ihnen einfach nicht vorbei: an Bernd und Karl-Heinz Ulrich, bekannt als Die Amigos. Mit über 150 Auftritten pro Jahr sind Bernd und Karl-Heinz Ulrich ganz nah dran an ihrem Publikum. Und auch 2017 dürfen sich die Fans wieder auf eine neue Tournee freuen. Unter dem Motto „Wie ein Feuerwerk“ sind die beiden Brüder unterwegs und zünden dieses musikalische Feuerwerk am Sonntag, 17. September 2017, um 16 Uhr auch in Mosbach in der Alten Mälzerei. Auf 50 Jahre Bühnenerfahrung und auf zehn Jahre Hitfeuerwerk blicken die Amigos im Sommer 2016 gemeinsam mit ihren Freunden in ganz Europa zurück.Ihre Alben „Sommerträume“ (2014) und „Santiago Blue“ (2015) stürmten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Charts. Und das aktuelle Album „Wie ein Feuerwerk“ machte es seinen Vorgängern nach und stieg ebenfalls in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Topposition der Charts ein. Das erfolgreichste Schlager-Duo im deutschsprachigen Raum kann somit zum dritten Mal in Folge das Charts-Triple feiern! „Wie ein Feuerwerk“ enthält fröhliche Disco-Fox-Titel zum Träumen und Schmusen, Lieder zum Nachdenken und Innehalten, Songs zum Mit-Fühlen und Anlehnen. Die Themen sind auch diesmal wieder aus dem Leben gegriffen, sprechen Amigos-Fans generationsübergreifend an.Bei der Auswahl der Titel waren die Amigos besonders darauf bedacht, dass man die Lieder in Gesellschaft, aber auch allein daheim gleichermaßen hören und genießen kann. Sie feuern ein traumhaftes Feuerwerk an Gefühlen ab, in denen sich jeder wiederfinden dürfte. Hoffnungsfroh verliebt unterm „Silbermond“ oder beim romantischen Strandspaziergang an der „Montego Bay“. Eine Liebeserklärung für ihre eigenen Ehefrauen wie für jede Partnerschaft, die sich über viele Jahre bewährt hat, ist „Für dich geh ich nochmal durchs Feuer“. 2017 ist das erfolgreichste Schlagerduo Europas dann erneut auf Deutschlandtournee, um das neue Album auch live zu präsentieren.