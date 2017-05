Die Analphabetin, die rechnen konnte - Premiere

Schauspiel nach dem Bestseller von Jonas Jonasson / Welturaufführung / Bühnenfassung und Regie: Axel Schneider / Dauer: ca. 2:00 Stunden

Eine Welturaufführung in der Götzenburg und dabei geht es um nichts geringeres als noch einmal die Welt zu retten. Oder zumindest Schweden. Oder zumindest einen Teil von Schweden. Dazu braucht es eine emigrierte Schwarz afrikanerin, schwedische Zwillingsbrüder namens Holger (ja, beide heißen so) mit sehr unterschiedlichem Intelligenzquotienten und eine zornige Frau, die eigentlich auf alles zornig ist, was in Schweden nicht links von linksradikal ist. Ach ja, und natürlich eine Atombombe, die braucht es bei Jonasson auch wieder, aber sehen Sie selbst…