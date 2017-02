Die Apotheke oder hier will ich nicht tot überm Zaun haengen

Jeden Tag schließt irgendein Geschäft in der Stadt und irgendwo wird ein neues aufgemacht. Auch Apotheken gehören dazu, zumal die klassischen Apotheken ein Relikt des vorigen Jahrhunderts sind. E-Health kommt, Apotheken-Ketten.

Auch Barbara S., 67 Jahre, wird ihre Apotheke schließen. Sie geht in Rente, eine Nachfolgerin gibt es nicht, kaufen will die Apotheke keiner. Wäre Britta, ihre Tochter, nicht Schauspielerin geworden, sondern Pharmazeutin, dann hätte sie die Apotheke übernehmen können. Nun steht das Lebenswerk da und wird eingestampft.

35 Jahre hat Barbara S. in einem verlassenen Nest, in dem sie niemals alt werden wollte, um den Erhalt ihrer Apotheke gekämpft, die im Laufe der

Zeit zu einer sozialen Institution geworden ist. Aber einmal muss Schluss sein. Also: War's das? - Was war das? Was geschieht nun mit den Mitarbeitern? Was mit ihr? Wie hätte ein Leben ohne die Apotheke ausgesehen, das sie sich so oft gewünscht hat? Zeit für eine Revision.

Zusammen mit Dieter Nelle, der zuletzt mit »selber fremd« seine eigene Adoptionsgeschichte als Grundlage für ein Theaterstück aufgriff, nimmt Britta Scheerer sich der Lebensgeschichte ihrer Mutter an und damit auch ihrer eigenen.

Ein Betrieb wird abgewickelt und ein Leben wird besichtigt. Eine sehr persönliche Spurensuche zwischen Dokumentation und poetischer Fiktion. Ein Mutter-Tochter-Projekt der besonderen Art: Was wickelt man ab und was reicht man weiter?

Eine Produktion von zwischenraum 48° in Kooperation mit dem Studio Theater Stuttgart