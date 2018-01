Die Arabische Nacht

In einem Hochhaus. Eine hochsommerliche Nacht. Irgendwo. Ab dem siebten Stockwerk gibt es kein Wasser. Man kann es in den Wänden rauschen hören, aber die Wasserhähne sind versiegt. Trockene Hitze, als sei man in der Wüste. In Appartment 7-32 begeben sich fünf Menschen auf eine fantastische Reise zwischen Traum und Realität. Alle sind auf der Suche, doch niemand weiß wirklich wonach.Ein Märchen in dem sich fünf Gedankenwelten auf dramatische, komische und anrührende Weise miteinander vermischen.

Mit: Gisela Samesch, Katrin von Hochmeister, Bernd Schmalenbach, Florian Penkwitt und Volker Bönisch

Regie: Dino Scandariato

Regieassistentin und Technik: Sandra Schurdak

Aufführungstermine:19.01., 20.01., 21.01., 26.01., 27.01., und 28.01.201802.02., 03.02. und 04.02.2018