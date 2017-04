Vortrag von Dr. Annett Martini über „Die Arbeit des Himmels: Das Schreiben der heiligen Schriftrollen im Judentum“ am Freitag, 5. Mai 2017 um 19.30 Uhr im Klösterle, Obergasse 6, in Buchen. Für das Judentum ist die Heilige Schrift in jeder Hinsicht konstitutiv. Sie ist von der Antike bis in die Neuzeit die zentrale Konstante, durch die juristische Erweiterungen, gesellschaftliche Wandlungen, philosophische Hypothesen, wissenschaftliche Innovationen oder mystische Spekulationen ihre Legitimation erhalten. Der Erhalt und die Weitergabe der Heiligen Schrift von einer Generation auf die nächste in ihrer unveränderlichen Form wird gerade für das Diasporajudentum zur wichtigsten Aufgabe, da allein dieser Text die geistige Grenze des jüdischen Volkes markiert. In diesem Vortrag möchte die Judaistin Dr. Annett Martini Sie in die faszinierende Welt der jüdischen Schreiber einführen und Ihnen eine Idee davon vermitteln, welch große Bedeutung das rituelle Kopieren der heiligen Schriften und das geschriebene Gotteswort im jüdischen Denken haben. Dr. Annett Martini hat in Berlin und Jerusalem Judaistik, Religionswissenschaften und Germanistik studiert. Sie war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin beschäftigt, wo sie 2009 promoviert wurde. In ihrem derzeitigen Forschungsprojekt beschäftigt sie sich mit der jüdischen Schreibkultur, wobei Konzepte des Schreibens als heilige Handlung im Vordergrund stehen. Im Sommersemester 2017 ist Martini als Gastprofessorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig.