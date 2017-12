× Erweitern Theater MGV Jagstberg Theater MGV Jagstberg

Zur Aufführung kommt der lustige Schwank „Die ausgebuffte Rentner-WG“ in 3 Akten von Beate Irmisch.

Die befreundeten Senioren Johann Witz (Frank Speidel), August Stein (Klaus Beck), Lotte Bröckel (Claudia Burkert) und Käddi Hase (Bettina Kaiser) denken nicht daran, ins Seniorenheim zu ziehen.Sie schließen sich zu einer Rentner-WG zusammen und kaufen gemeinsam ein altes Haus. Doch die Rente der WG-Bewohner ist alles andere als feudal und das Quartett ständig pleite. Die finanzielle Not erreicht ihren Höhepunkt, als an Weihnachten ein großer Kredit fällig wird.Wie kann man schnellstens an Geld kommen um den Verkauf vom Haus und Hof zu verhindern? Die Oldies lassen sich nicht unter kriegen und so mancher von ihnen hat es faustdick hinter den Ohren.