Die Beauty Queen von Leenane

In einem überaus trostlosen Zuhause hocken die fast siebzigjährige Mag und ihre Tochter Maureen, eine unfreiwillige Jungfrau von vierzig Jahren, zusammen. Die Alte verbringt den Tag im Schaukelstuhl unter einem Berg grober Decken, darauf wartend, daß Maureen ihr Tee aufbrüht, einen klumpigen Brei zusammenrührt oder sie mit Porridge füttert.

Maureen putzt und arbeitet und ist als Pflegerin an die Alte gefesselt, weil sie als übriggebliebene Jungfer nirgendwo erwünscht ist.An einem der ansonsten immer gleichen Tage schneit der junge Ray herein, um Maureen zu einem Fest einzuladen...Maureens Besuch auf dem Fest verändert die Leben der beiden Frauen: Am nächsten Morgen kommt es zur Eskalation.Der Autor legt sein Stück zwischen Küchenrealismus und Totentanz an. Er zieht das Publikum in den melodramatischen Plot, dessen überraschenden Wendungen der Betrachter neugierig und ängstlich zugleich folgt. Nie ist es eindeutig, welche der beiden Frauen tatsächlich die Wahrheit sagt...Raffiniertes Beziehungsspiel mit grimmigem Humor; nervenaufreibender Thriller; moderne Tragödie.

Wiederaufnahme: 1. Februar 2018

Regie & Ausstattung: Uwe Hoppe

Besetzung: Tatjana Milicevic, Kira Thomas - David Bernecker, Lou Bertalan

Aufführungsrechte: Hartmann & Stauffacher Verlag für Bühne Film Funk und Fernsehen, Köln

