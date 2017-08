Die beiden Bundesvorsitzenden von DIE LINKE, Katja Kipping und Bernd Riexinger über soziale Gerechtigkeit!

Die beiden Bundesvorsitzenden von DIE LINKE, Katja Kipping und Bernd Riexinger sprechen am 14. August im Theo Zwei über soziale Gerechtigkeit.

Soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, Abrüstung und Frieden. Dafür tritt DIE LINKE an, darauf ist bei uns Verlass. Viele Menschen wünschen sich Veränderung, soziale Gerechtigkeit und eine sichere Zukunft. unsere Pläne sind konkret, bezahlbar und gerecht. Wir wollen ein Land, in dem niemand Angst vor Armut haben muss. Wir akzeptieren nicht, dass Kinder in Armut aufwachsen und gleichzeitig die Zahl der Millionäre und Milliardäre steigt. Wir akzeptieren nicht, dass für viele die Rente nicht mehr für ein Leben in Würde reicht, dass Jobs unsicher sind und viele Angst haben vor der Zukunft. Dass fast überall Geld fehlt, jedoch bei Rüstung und Krieg die Ausgaben verdoppelt werden.

Viele dieser Themen wollen wir aufgreifen und mit Ihnen darüber sprechen.

Veranstalter: DIE LINKE. Stuttgart