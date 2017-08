DIE BESTATTER bringt eines der letzten Tabuthemen unserer Gesellschaft auf die Bühne des Stuttgarter Theaterhauses. Der Tod ist ein ernstes Thema, dem sich die Lokstoff-Schauspieler Kathrin Hildebrand und Wilhelm Schneck gemeinsam mit dem Stuttgarter Entertainer Michael Gaedt widmen. Neben dem Tod ist noch etwas ganz sicher: Wenn sich Michael Gaedt, der ehemalige Musiker der Comedytruppe DIE KLEINE TIERSCHAU, demTod widmet, dann mit Humor. Persönlich und unterhaltsam nähert sich das Stück der Endlichkeit des menschlichen Daseins. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Der letzte Teil halt. Je länger über ein Thema gesprochen wird, je mehr wir verstehen, um so weniger Angstbleibt. So ist es Fakt, dass das Sterben nur selten mit Schmerzen verbunden ist. Unser Körper hat natürliche Mechanismen, die uns einen angenehmen Übergang erfahren lassen. Der Tod ist ein einmaliges Ereignis, ähnlich der Geburt. Tote haben einen erlösten Gesichtsausdruck. So erlöst, als hätten sie gerade über einen guten Witz gelacht. „ Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh' ich wieder aus.“ Freitags auf dem Friedhof. Sonnenlicht bricht sich zwischen den Grabsteinen, Vögel zwitschern. Die Trauerhalle ist feierlich geschmückt, alles ist vorbereitet. Im kleinen Aufenthaltsraum, direkt hinter der Trauerhalle, warten drei Bestatter auf ihren Einsatz. Aus dem Lautsprecher knarzt eine Orgel und ein Pfarrer. Aus dem Schweigen der wartenden Bestatter entwickelt sich ein angeregtes Gespräch, mal ernst, mal ausgelassen, es wird geschimpft und gelacht. Die drei könnten verschiedener nicht sein. Frau Röderer (Kathrin Hildebrand) ist eine ehrgeizige Geschäftsfrau. Sie geht mit der Zeit. Herr Finke (Wilhelm Schneck) ist bodenständiger Unternehmer in vierter Generation. Er lebt für den Tod. Herr Meyer (Michael Gaedt) ist neu im Geschäft und hat seine ganz eigenen Vorstellungen vom Tod. Er denkt, es ist nie zu spät.

DIE BESTATTER üben das wirklich älteste Gewerbe der Welt aus. Sie gibt es schon so lange, wie sich Menschen Menschen nennen. Das ist kein Job wie jeder andere. Frau Röderer und die Herren Finke und Meyer eint nicht nur ihr Beruf, sondern auch eine große Leidenschaft: das dreistimmige Singen von Liedern der Winterreise von Franz Schubert.