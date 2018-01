Drei Königssöhne ziehen durch die Welt. Immer wieder rettet der Jüngste, welcher für die anderen „der Dummling” ist, Tiere wie Ameisen, Enten und Bienen vor seinen älteren Brüdern. Als es darum geht, drei schwierige Aufgaben zu lösen, um das Schloss zu entzaubern, helfen die Tiere, zuallerletzt die Bienenkönigin dem Jüngsten in seiner Not. Nur so werden die Königstöchter aus dem Schlaf befreit …Ein Natur-Märchen der Brüder Grimm: Eine stimmungsvolle Mischung aus Figuren-, Papier- und Bewegungstheater mit Gesang, Klängen und Livemusik.