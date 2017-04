Die Blaue Maus - Premiere

× Erweitern Die Blaue Maus

Jungunternehmer Martin Werner hat es wirklich nicht leicht: während seine Frau Brigitte und seine Schwiegereltern eine Reise unternehmen, soll er sich um die Mitgliedschaft bei dem exklusiven Herrenclub „Die Artusritter“ bemühen. Schließlich ist sein Schwiegervater, Leo Bamberger, dort ein wichtiges Mitglied.

Doch Martin zieht in der familienfreien Zeit lieber mit seinem Freund Gustl bis in die frühen Morgenstunden durch die Kneipen. Als ein Telegramm die vorzeitige Rückkehr ankündigt, ist Martin in großer Not. Eine Vorladung der Polizei wegen unsittlichen Verhaltens und Ruhestörung in der vergangenen Nacht und der unangemeldete Besuch des Portiers des zwielichtigen Nachtclubs „Die Blaue Maus“ verkomplizieren alles noch mehr.Vor seiner Frau und vor allem vor seiner Schwiegermutter muss er sich immer neue Ausreden einfallen lassen. In turbulent-komischen Szenen verheddert sich der falsche Artusritter in den Fallstricken seines Doppellebens. Aber auch bei seinem Schwiegervater ist nicht alles so, wie es den Anschein hat. Als eine angebliche Tochter Bambergers auftaucht, die sich als Mann entpuppt, beginnt ein urkomisches Durcheinander.Ein humorvoll, heiteres Sittenbild aus den Goldenen Zwanziger Jahren, in denen man es mit der bürgerlichen Moral nicht mehr so ganz genau nahm.Drei Akte nach einem Schwank von Carl Laufs und Curt Kraatz von Hugo Wiener.Der Autor Carl Laufs gehört seit fast 100 Jahren zu den erfolgreichsten Komödienschriftstellern des deutschen Theaters. Zu schreiben begann er für seinen Mainzer Karnevalsverein. „Die Blaue Maus“ verdankt dem erfolgreichen Kabarettisten Hugo Wiener Wortwitz und kabarettistische Zuspitzung der Handlung.