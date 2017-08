Die Burlesque Mini-Revue

Glamouröse Kostüme, knisternde Erotik ohne Peinlichkeiten und der Geschmack des Sündhaften? Das ist Burlesque! Stuttgarts Burlesque Starlet Fanny di Favola präsentiert ihre atemberaubende Mini-Revue CORSO CABARET und begrüßt Showstars von nah und fern auf der kleinen aber feinen Showbühne der Corso Bar. Das langsame Entblättern wird auf kunstvoll-humorige Weise zelebriert und jede Hülle die fällt vom Publikum frenetisch bejubelt. Hier wird geklatscht, getanzt, gejubelt und gefeiert – und nach dem die Performerinnen die Bühne verlassen haben heißt es „Tanzfläche frei“ für alle Bewegungsfreudigen für die Aftershowparty mit Herrn Jäger (u.a. Stuttgart Burlesque Festival, Sentinel Sound) an der Musikkonsole. KATRIN GAJNDR stammt aus Moskau und ist eine offizielle "Miss Burlesque Russia" - diesen prestigeträchtigen Titel gewann sie 2014 beim nationalen Burlesque Contest. Seitdem arbeitet sie wenn sie nicht durch die Welt tourt in dem bekannten Moskauer Club "Le Rouge Cabaret". Gastgeberin Fanny di Favola ist in der Tat sehr stolz eine solch weltweit erfolgreiche Performerin für ihren Monatsevent "Corso Cabaret" gewonnen zu haben. VIVA LAMORE ist eine Performerin aus New York und bekannt-berüchtigt für ihren "bump & grind with a twist"! Soll heissen: Ihre Showacts vereinen Asia-Kitsch EInfluß mit zeitgenössischer Theaterkunst, klassischen Burlesque und reueloser Feier-Attitüde. Eine explosive Mischung! Die Künstlerin lebt und arbeitet in Berlin und ist Teil des Künstlerkonglomerates um die populäre Fetischparty "Bad Bruises". MILLA FELLINI aus dem Kanton Zürich inszeniert in vielen ihrer Burlesque Nummern die Liebe zum Element Wasser - inspiriert von den grünen, geheimnisvollen Seen und dem kalten, klaren Gletscherwasser der Schweiz. Erfrischet Euch an dieser Künstlerin! Abgerundet wird der Abend durch Auftritte der beiden Stuttgarter Burlesquegrößen VIOLETTA POISON und FANNY DI FAVOLA. Ausserdem wird ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Musik von Swing, Soul, Beat, Rock´n´Roll & Pop Classics mit HERR JÄGER an der Musikkonsole geboten.