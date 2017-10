Die Christoph-Martin-Wieland-Preisträger 2017 stellen sich vor: Frank Sievers und Andreas Jandl über ihre gemeinsame Arbeit an der Übersetzung von "The Peregrine" von J.A. Baker

Andreas Jandl und Frank Sievers stellen ihre Übersetzung des Klassikers „The Peregrine“ von J.A. Baker vor, die 2014 unter dem Titel „Der Wanderfalke“ in der Reihe „Naturkunden“ des Verlags Matthes & Seitz erschienen ist und in diesem Jahr mit dem Christoph-Martin-Wieland-Preis ausgezeichnet wurde. Sie berichten von ihrer Arbeit, dem Prinzip des „Pflügens“, und erläutern, wie aus dem Zusammenspiel zweier übersetzerischer Ansätze ein gemeinsamer Stil entsteht, „eine neue Sprache“, wie es in der Begründung der Jury heißt. Außerdem erzählen sie von ihrer eigenen Reise durch die von Baker beschriebenen Landstriche, auf der sie topologische Gegebenheiten und Realia recherchieren und atmosphärische Eindrücke sammeln konnten. Anhand einiger Tagebucheinträge geben die beiden Übersetzer Beispiele für die sinnliche Dichte und Bildfülle von Bakers „Prosagedicht“, worin auch die Eleganz und atemberaubende Kraft des Wanderfalken aufscheinen. Andreas Jandl und Frank Sievers arbeiten seit 2004 regelmäßig zusammen und haben u.a. für die Reihe „Naturkunden“ sechs Bücher übersetzt.