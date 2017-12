× Erweitern Die Concierge Die Concierge

Eine französische Musikrevue.

Mademoiselle Simone ist Concierge in einer bescheidenen Portierswohnung, mitten im Herzen von Paris. In ihrem Haus lebt der eigenartige junge Serge Gainsbourg. So kehrt sie bald die Treppe für illustre Besucher, die „Creme de la Creme“ der Pariser Boheme.

Ines Martinez spielt mit Hingabe unterschiedlichste Figuren und kreiert eine deftig-gewitzte Concierge mittleren Alters.

Simone versucht die gewohnte Ordnung im Haus zu halten, lauscht den Eskapaden und füttert ihre Katze „Ella“! Doch auch vor der Concierge, diesem Urgestein der französischen Institutionen, macht die Modernisierung nicht halt: eines Tages erscheint Monsieur Ibrahim, der die gute alte Klingelanlage durch einen digitalen Türcode ersetzen soll!

Da „klingelt“ es auf allen Ebenen: Bobbi Fischer, Ines Martinez und ihre Musiker tauchen singend, groovend und tanzend in die Welt von fast drei Jahrzehnten französischer Popmusik ein:

von C. Aznavour, B. Bardot, F. Gall, über C. Deneuve,… bis zu Plastic Bertrand!

Eine Hommage an Paris – a bientôt!!!