Über die Babyboomer wird zurzeit gern und viel geschimpft: Sie sind zu viele, sie haben zu wenige Kinder gezeugt und sie werden immer älter! Sie sind zugleich Verursacher und Opfer des demografischen Wandels. Aber langsam haben die Babyboomer genug davon, die Generation „Sündenbock“ zu sein.

In „Die demografische Windel“ erleben Sie die Revolte der Babyboomer! Heidi Callewaert-Zotz schlüpft in viele Rollen, von der betroffenen Babyboomerin bis zur gewieften Politikerin. Schonungslos entlarvt sie die „demografische-Wandel-Lüge“ und scheut sich kein bisschen, Tabus gnadenlos zu brechen. In dieser sprachlich rasanten Talfahrt durch das demografische Tiefdruckgebiet Deutschland wird gelästert, ausgeteilt und gelacht!