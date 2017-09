Die Drei aus dem Dohlengässle

Neues aus dem Dohlengässle "Jetzgrüßgott". Mit der Neuen gibt’s: NEUES AUS DEM DOHLENGÄSSLE. Hildegard und Josef bereiten sich auf den Besuch vor. Sie hat sich zum Nachbarschaftsbesuch telefonisch angekündigt. Die beiden haben noch nix von ihr gesehen. Rätseln wie sie wohl aussieht und wie sie wohl ist, die Neue.Die zwei Grazien, Josefe und Hildegard, haben eine Meinung. Tschäggen erst mal ab, obs direktemeng funkt mit dem Gast. Verschließen sich, öffnen sich, lassen sich verführen, die Dinge vielleicht auch einmal von der anderen Seite zu betrachten. Auf alle Fälle wollen sie alle Drei am End dasselbe, oder?Willkommen zum Kaffeeklatsch! Welcome to the show!