Die drei kleinen Schweinchen

Schauspiel und Figurentheater

Die drei Schweinchen Billi, Zilli und Willi haben eine gute Zeit. Eines Tages beschließen sie ein Haus zu bauen. Der Friede ist dahin. Billi will Spaß am Bauen, Zilli will ein schön geschmücktes Haus und Willi ein stabiles Haus, ohne Spaß und ohne Schmuck. So entstehen ein Stroh-, ein Holz-, und ein Steinhaus. Jeder lebt für sich allein. Das ist die Chance für den Wolf! Nach einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd bleibt der Wolf auf der Strecke und die drei Schweinchen sind wieder zusammen – im Steinhaus. Das blieb nach dem Abenteuer übrig, und mit viel Spaß und schön geschmückt lässt es sich darin auch zu dritt gut leben. Die Geschichte wird von einem Clown erzählt, mit einem Fahrrad als Bühne, drei Spielzeug-Schweinchen, einem Klappmaul-Wolf und dem Publikum.

marotte-Figurentheater, Karlsruhe