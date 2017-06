× Erweitern Die drei Musketiere

Für Kinder ab 6 und Erwachsene

Ausgerechnet ein Mädchen! Doch weshalb soll es nur Männern vorbehalten sein, den König von Frankreich zu beschützen? Das Mädchen D‘Artagnan aus der Provinz möchte unbedingt ein Musketier werden. Was die können, das kann sie schon lange! D‘Artagnan begibt sich auf den Weg nach Paris, wo sie mit Porthos, Aramis und Athos zusammenstößt – den letzten drei Musketieren.Diese üben sich zu diesem Zeitpunkt im Müßiggang, denn die Leibgarde des Königs wurde kurz zuvor vom bösartigen Kardinal Richelieu aufgelöst, derim Verborgenen eine gefährliche Intrige gegen den König spinnt. Plötzlich sind die stolzesten Männer Frankreichs arbeitslos. Aber lässt man sich das als Musketier gefallen? Als die Königin um Hilfe bittet, setzt sich D‘Artagnan mutig für den Schutz ihres Königs ein und steckt die drei Männer schon bald mit ihrem Enthusiasmus und Kampfgeist an. Im Sinne von „Alle für Einen und einer für Alle!“ stellen sie sich gemeinsam Richelieu entgegen. Im diesjährigen Weihnachtsstück geht es um Wagnis und Abenteuer, um Treue, Solidaritätund Freundschaft. Vor allem aber um das Vertrauen in sich selbst und den Mut,seinen Träumen zu folgen, egal wie groß und unerreichbar sie erscheinen. Ein Stück für starke Mädchen und tapfere Jungs!