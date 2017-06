Die drei Musketiere

Paris im 17. Jahrhundert. Kardinal Richelieu intrigiert gegen Königin Anna. Er will sie zum Opfer machen, so das Ansehen des Königs schwächen, um selbst erster Mann im Staat zu werden. Die nie erfüllte Liebe der Königin galt einmal dem englischen Herzog von Buckingham, der sie, durch einen von Richelieu gefälschten Brief angelockt, heimlich in Paris aufsucht. Dabei überlässt sie ihm zum Andenken eine Diamantnadel. Dies erfährt der Kardinal. Er rät dem König einen Ball zu geben, bei dem die Königin ihre Diamanten tragen soll.

Kurze Zeit vorher machte sich der junge d’Artagnan nach Paris auf, um königlicher Musketier zu werden. An der Seite von Athos, Porthos und Aramis kämpft er gegen die Streiter des Kardinals und verliebt sich ausgerechnet in dessen teuflische Spionin Mylady de Winter. Annas Kammerzofe Constance, die sich in d'Artagnan verliebt hat, bittet ihn, den Schmuck zurückzuholen, und so bricht er mit seinen Freunden nach England auf.

Jetzt wird aus der scheinbar romantischen Abenteuergeschichte um Ehre und Liebe ein atemberaubender Thriller, angetrieben von der gewissenlosen und geheimnisvollen Mylady de Winter...