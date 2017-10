Die drei??? Record Release Party

Oliver Rohrbeck präsentiert eine Woche vor Veröffentlichung im Handel die neueste Folge der „Die drei ???“ in der Heidelberger halle02.

Oliver Rohrbeck, alias Justus Jonas, wird erstmalig die Folge 190 „Die drei ??? und die Kammer der Rätsel“ vorstellen. Die Besucher erwartet ein spannendes „public listening“ des neuen Falls und nach vergnüglichen Plaudereien mit dem ersten Detektiv folgt dann die interaktive Teilnahme an dem beliebten Mitmach-Hörspiel. Freiwillige aus dem Publikum können sich dabei als Sprecher gemeinsam mit dem Justus Jonas-Sprecher auf der Bühne präsentieren. Am Ende gibt es bei einer Autogrammstunde für jeden die Möglichkeit für die persönliche Begegnung mit Oliver Rohrbeck. Folge 190: „Die drei ??? und die Kammer der Rätsel“ Eine Wette der seltsamen Art: Justus, Peter und Bob sollen sich in weniger als sieben Stunden aus sieben verschlossenen Rätselräumen befreien. Doch der Spaß entpuppt sich bald als tödlicher Ernst...