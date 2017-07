× Erweitern Drei ???

"Tour 2017" - Das Highlight für Hörspielfans mit der Folge „Die drei ??? und der Fluch des Rubins“

Hörspielfans aufgepasst: Nach dem großen Erfolg 2016 tourt Oliver Rohrbeck auch im neuen Jahr mit dem Event „Die drei ???“ Klassiker als Mitmachhörspiel durch fünf deutsche Städte!

Alles dreht sich um die Welt des Hörspiels! Die Stimme des ersten Detektivs und Jörg Klinkenberg – der Geräuschemacher – gewähren einen spannenden Blick hinter die Kulissen und verraten überraschende Kniffe und Tricks der Hörspielproduktion.

DAS außergewöhnliche Erlebnis zum Hören, Sehen und Mitmachen! Bei dem anschließenden Mitmachhörspiel „Die drei ??? und der Fluch des Rubins“ haben Freiwillige aus dem Publikum die Chance, zusammen mit der Sprecherlegende Oliver Rohrbeck und dem Geräuschemacher der großen Phonophobia-Tour aus dem Jahr 2015 live auf der Bühne zu stehen und den Klassiker Fall zu lösen. In jeder Stadt wird die Folge 5 „Die drei ??? und der Fluch des Rubins“ als Mitmachhörspiel auf die Bühne gebracht. Für alle, die nicht auf der Bühne stehen, gibt es natürlich auch die Chance, bei einem Rätselspiel mitzumachen und einen spezialgelagerten Sonderpreis zu gewinnen.

Inhalt der Folge 5: „Die drei ??? und der Fluch des Rubins“

Die drei ??? haben es mit einem seltsamen Vermächtnis zu tun: Onkel Horatio hat seinem Neffen etwas Wertvolles hinterlassen - aber was? Und vor allem wo? Die jungen Kriminalisten Justus, Peter und Bob sehen sich hier mit viel zu vielen Gipsköpfen, geheimnisvollen Herren und dem Wort August in mindestens fünf Bedeutungen konfrontiert. Werden Justus und seine Freunde mit diesem Fall nicht überfordert?

Der Autor Robert Arthur war als Redakteur und Skriptautor für die TV-Serie Alfred Hitchcock Presents tätig. Aufgrund dieser Tätigkeit und seinem beruflichen Kontakt zu Hitchcock kam ihm 1963 die Idee einer eigenen Krimiserie für Kinder- und Jugendliche. Unter dem Titel Alfred Hitchcock and The Three Investigators erschien 1964 die 1. Folge: The Secret of Terror Castle (als Die drei ??? und das Gespensterschloss bekannt).

(Hörspielbuch: H.G. Francis, Regie: Heikedine Körting, Coverillustration: Aiga Rasch, Titelmusik: Jan-Friedrich Conrad, Künstlerische Gesamtleitung: Prof. Dr. Beurmann)