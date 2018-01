Die drei??? - Record Release Party

Oliver Rohrbeck präsentiert eine Woche vor Veröffentlichung im Handel die neueste Folge der „Die drei ???“ in der Posthalle in Würzburg. Oliver Rohrbeck, alias Justus Jonas, wird erstmalig die Folge 192 „Die drei ??? – Im Bann des Drachen“ vorstellen. Die Besucher erwartet ein spannendes „public listening“ des neuen Falls und nach vergnüglichen Plaudereien mit dem ersten Detektiv folgt dann die interaktive Teilnahme an dem beliebten Mitmach-Hörspiel. Freiwillige aus dem Publikum können sich dabei als Sprecher gemeinsam mit dem Justus Jonas-Sprecher auf der Bühne präsentieren. Am Ende gibt es bei einer Autogrammstunde für jeden die Möglichkeit für die persönliche Begegnung mit Oliver Rohrbeck.

Folge 192: „Im Bann des Drachen“Peter ist spurlos verschwunden und seine beiden Freunde sind ziemlich ratlos. Was Justus und Bob nicht wissen: Der zweite Detektiv wird etliche Kilometer von Rocky Beach entfernt festgehalten. Wer hat ihn verschleppt und wieso? Und was hat der geheimnisvolle Drachensohn mit all dem zu tun? Justus und Bob begeben sich auf eine gefährliche Reise, um die Fragen zu beantworten und ihren Freund retten zu können.Der Autor Christoph Dittert studierte Germanistik, Literatur- und Buchwissenschaft und hat zahlreiche Romane in fantastischen Romanserien veröffentlicht. Dabei hat er maßgeblich zur “Perry Rhodan”-Serie beigetragen. Er erfüllt sich mit eigenen Fällen der Reihe „Die drei ???“ einen Kindheitstraum.

„Die drei ???“Seit über 35 Jahren erfreuen sich die Detektivgeschichten um Justus, Peter und Bob größter Beliebtheit bei Kindern, aber auch bei ehemaligen Kindern. Derzeit erscheinen beim Label Europa durchschnittlich acht neue „Die drei ???“-Folgen pro Jahr. Schon vor der Veröffentlichung im Handel präsentiert die Lauscherlounge immer in einer anderen Stadt die neue Folge.