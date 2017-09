Ein Märchen für ErwachseneVon F.K. Waechter

Gastspiel Stalburg Theater, FrankfurtSpiel: Ulrike Kinbach und Martin LejeuneRegie: Lucia Primavera | Kostüm: Anna-Sophia Blersch

Ulrike Kinbach, den Stuttgartern bekannt aus der Acca –demia und Compagnia Teatro Dimitri sowie aus unsererIonesco-Inszenierung »Die Stühle«, ist bei uns zu Gast mit»Die Eisprinzessin«.Die Eisprinzessin thront schön und kalt auf ihrem Berg aus Eis. Inheißer Liebe entflammt nähert sich der sizilianische König und wirbtum sie mit all seiner Kraft, bis sie ihn tötet. Da schaltet sich – alsweise Strippenzieherin – des Teufels Großmutter ein und gibt demKönig eine zweite Chance. Verkleidet als ein sizilianisches Mädchennähert er sich erneut der Frau seiner Träume. Mit dieser List holt ersie von ihrem Eisberg herunter. Zusammen begeben sie sich auf eineSchiffsreise Richtung Süden. Während die Mädchen auf den Wellenschaukeln, be ginnt das Eis zu schmelzen.›Die Eisprinzessin‹ zeigt in grotesker märchenhafter Manier denWandel des Menschen durch die Kraft der Liebe.