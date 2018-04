Am 04.05.18 erwarten Euch in der wohl hipsten Insel Deutschlands nicht nur atemberaubende Klänge, sondern auch eine in Heilbronn unvergleichbare Ambiente, die einem ein bisschen gefühlte hawaiianische Ferne nahebringt. Es ist Zeit für die Jungs, die Die Elektronische Maskerade ins Leben gerufen haben. Herausragende Klangerzeugung. Aus den Boxen dröhnendes Erlebnis, das Euch zum Tanzen verleitet und Euch in eine Welt eintauchen lässt, in der nicht nur Gänsehaut eine Garantie an diesem Abend sein wird. Sie bringen ganz schweres und bekanntbeliebtes Geschütz mit sich.Matthias Tanzmann (Moon Harbour), AKA AKA (Sacrebleu), Marius Lehnert (Parquet Rec.) und die Crew der Elektronischen Maskerade sind die für Euch einheizenden Künstler, deren musikalische Historie neugierig aufhorchen lässt.Wir möchten nicht zu viel verraten und die Neugier in der Schwebe halten. Freut euch auf einen Abend, an dem einzigartige Töne erklingen werden, die für euer Wohlempfinden womöglich über den Abend hinaus verantwortlich sein werden.