Die Empfindsamkeit der Giganten

Kommen Sie! Und sehen Sie, was Sie noch nie gesehen haben! Wagen Sie mit uns einen abgründigen verspielten Ausflug in das Genie hinein. Wir folgen den Musen und den Geistern und fragen sie, wie es denn kommt, dass sie den Einen so reich beschenken und so viele von uns nicht in solche Höhen heben. Denn gehoben wollen wir auch sein, Genie sein wollen auch wir.

Getragen von dem Meister Johann Sebastian Bach hasten wir vorbei an der Psychoanalyse Dr. Sigmund Freuds hin zu den schaurigen Kriegsapparaten Leonardo da Vincis. ES, ICH und ÜBERICH tanzen ein tragisch-komisches Tänzchen. Doch wo liegt es verborgen, das Genie?