Die fantastische Welt des E. T. A. Hoffmann

Veranstaltung im Rahmen des Rothenburger Märchenzauber vom 03.11.-12.11.2017

»Es liegt in unserer Natur, dass der Hang zum Übernatürlichen, zum Wunderbaren alle Vernunft überbietet.« Dies lässt E. T. A. Hoffmann (1776–1822) das Fräulein von Scudery in seiner gleichnamigen Kriminalnovelle sagen – angesichts des makabren Geschehens darin. Und seine Märchen beschwören, indem sie dieses Übersinnliche und Geheimnisvolle in faszinierender Sprache fantastisch ausweiten, eine seltsame, bizarre Welt herauf. Kein anderer deutscher Dichter kommt ihm an Vielfalt der traumhaften und doch tiefsinnigen Erfindung gleich. Der anschauliche Vortrag gibt auch eine kurze Einführung in das Genre der Kunstmärchen. Dauer ca. 60 Minuten.