Die Feisten - Nussschüsselblues

Als die feisten noch Ganz Schön Feist hießen und ein Trio waren, von Anfang der 90er Jahre bis 2012, schufen sie ihr eigenes Genre: Pop-A-Capella-Comedy. "Gänseblümchen", "Es ist gut wenn du weißt was du willst" oder "Du willst immer nur f...en" sind Songs die Ganz Schön Feist populär machten.

Nach dem Ende von Ganz Schön Feist kehrte erstmals besinnliche Stille ein. Doch diese hielt nicht lange an: C, und Rainer fehlte die Musik, die Bühne und das Lachen. So kehrten sie schon 2013 als die feisten mit ihrer Zwei-Mann-Song-Comedy zurück. Der feine Humor vom rauchig feurigen C. vermilzt auf Rainers Bassstimmenrhythmuskickboxkleingitarrenteppich wie Käse auf der Pizza.

"Nussschüsselblues", "Die schönste Frau der Welt", "Tofuwurst"... schon allein die Titel machen Appetit auf das neue Liver-Programm der feisten. "Kriech nicht da rein" war der erste Youtube-Hit der Beiden. Der "Nussschüsselblues" wird auch gerade geklickt und geteilt wie verrückt. Das Ergebnis: euphorisierte neue Fans, die gar nicht wussten, dass es so was wie die feisten gibt.