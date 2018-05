× Erweitern Füenf Treff

Best of Schwaben-A-Capella-ComedyDer Schwäbische Albverein OG Lauffen a.N. präsentiert anlässlich seines 125jährigen Jubiläums die A-Capella-Comedy-Truppe Die Füenf und den schwäbischen Mundartkabarettisten Bernd Kohlhepp alias "Herr Hämmerle".