Die Gefühlswelt der Kinder

Emotionen werden gefühlt und doch sind sie mehr als nur Gefühle. Kinder stehen dem breiten Spektrum an Emotionen, die jeden Tag auf sie warten, unvorbereitet gegenüber. Deshalb muss der Umgang mit der Vielfalt an Gefühlen gelernt sein. Gefühle werden von Kindern häufig in hoher Intensität erlebt. Für Erwachsene ist es jedoch mitunter schwer, sich in die kleinen Wesen hineinzuversetzen und angemessen zu reagieren. Deshalb ist es wichtig zu wissen: Wie lernen Kinder überhaupt ihre Gefühle zu regulieren? Wie können Eltern die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen ihrer Kinder unterstützen und fördern? In diesem Vortrag erhalten Sie spannende Informationen zu diesem Thema.